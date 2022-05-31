19 madencinin ölümden dolayı yargılandı

Haber: Uğur Balaban

Türkiye’nin en zengin iş adamlarının başında gösterilen, seramik fabrikaları, otelleri ve maden ocakları sahibi olan Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan’ın, 2009 yılında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Alpagut Köyü’ndeki maden ocağında grizu patlaması olmuş ve çalışan 19 maden içside göçük altında kalarak yaşamlarını yitirmişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Bu olayın ardından kayıplara karışan Nurullah Ercan, yakalanarak yargı önüne çıkartılmış ve yargılanması sırasında, şeker hastası olduğunu, ailesine bakmak zorunda kaldığını belirterek serbest bırakılmıştı.

19 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Nurullah Ercan, 19 maden işçisinin ölümünden sorumlu tutularak Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken; “burada benim suçum yok. Ocakların müdürleri ve mühendisleri sorumludur. Ben suçsuzum” diyerek suçu personeline atmasının ardından, mahkeme heyeti tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırmış ve bu cezada iyi hal uygulayarak cezayı 5 yıla indirmişti.

Mengen ilçemize bağlı Gökçesu Beldesi’nde yaşanan patlamanın ardından 3 işçinin yaralanması, şirket sahibi Nurullah Ercan’ı bir kez daha gündeme taşımış oldu. Bu olayla ilgili mahkeme sürecinin nasıl geçeceği ve Ercan hakkında bir dava açılıp açılmayacağı ise merak konusu oldu.