19 Mayıs böyle kutlanır

HABER:Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan kalabalık ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Kent Meydanı’na kadar marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüdüler. Yürüyüşün ön safında Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı yer aldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk flamalarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, “Mustafa Kemalin askerleriyiz” sloganları attılar. Fener alayına katılan motosikletliler de renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan sokaktaki vatandaşlar da korteji cep telefonlarıyla görüntülediler.