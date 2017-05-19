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19 Mayıs 2017 Cuma
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    • 19 Mayıs coşku ile kutlandı

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilimizde bir kutlama programı gerçekleştirildi. Programın adresi Anıtpark oldu.

    19 Mayıs 2017 Cuma 14:12
    Bu haber 71 kez okundu
    19 Mayıs coşku ile kutlandı
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    Haber: Kasım Şahin

    Program çerçevesinde ilk olarak saygı duruşu gerçekleşti. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Programda Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile birlikte yüzlerce sporcu ve öğretmen de yer aldı. Törende bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: “19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugünlerin ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıkışı millet olarak varlığımız güçlendiren, umutlarımızı canlandıran, yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet tarihimiz adına bir milattır.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında İstiklal Mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk adımı atmak amacıyla yola çıkarken milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır. Düşman işgali tarafından kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşi yaptığı 19 Mayıs 1919 aynı zamanda tüm dünyaya haykırılan bir varoluş narasıdır. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin birlik ve beraberliğinin tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı essiz bir eserdir. Lakin vatanın kurulması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, düşlü bir geleceğin inşası için imsali fedakarlıklar gösterilmiştir. Tıpkı Hz. Nuh’u tufandan, Hz. İbrahim’i ateşten, Hz. Yusuf’u kuyudan kurtaran yüce rabbim düşman işgali karşısında yakılan bağımsızlık ateşinde milletimizi aydınlığa ulaştırmıştır. Bu gençlik 15 Temmuzda da tarih yazmıştır. Gençlerimiz 15 Temmuz gecesinde de en önde koşarak kendilerinden şüphe duyanlara en güzel cevabı vermişlerdir. O gece şehit olan vatandaşlarımızın içerisinde 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşlarında nice körpecik fidanlar vardı. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladığımız bu haftada bilinmesini isteriz ki bizler genç nesillerimizin gelecekte de çok daha iyi imkanlara kavuşması sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek dolanıma birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizlerde kendimizi gençlerimizin hizmetkarı olarak kabul ediyoruz. Bunu yaparken de en büyük ilham kaynağımızı şanlı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımızı belirtmek isterim. Buradan genç kardeşlerimize de ve sporcularımıza da seslenmek istiyorum. Biler Sultan Alparslan’ın, Ertuğrul Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Çanakkale’nin nesliyiz. Tarihi şan ve şöhretle yoğrulmuş bir milletin fertleri olarak her zaman bu yönde hareket etmelisiniz. Kendinize her türlü istismardan korumalı, hızla değişen dünyanı takip etmelisiniz. Milli değerlere bağlı, şuurlu nesiller olmak için gayret göstermelisiniz. Bunu yapmanız istiklalimiz, istikbalimiz, istikrarımız için oldukça önemlidir. Bu düşünceler içersin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Sevgili gençlerimizin , tüm milletimizin ve çok değerli Bolu halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını yürekten kutluyorum”

    Drone gösterisi büyük ilgi çekti

    Törenin tamamlanmasının ardından Garnizon Komutanlığı tarafından drone gösterisi gerçekleştirildi. Törende büyük ilgi gören uçan kameraya Türk Bayrağı asılması vatandaşlardan alkış aldı.

    Anahtar Kelimeler: 19, Mayıs, Gençlik, Spor, Bayramı

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