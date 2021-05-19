19 Mayıs coşkusunu yaşattılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Bandosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında vatandaşları coşturdu. Belediye Bandosu, Anıt Park’ta düzenlenen tören sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinden belediye binasına kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar ve caddede faaliyet gösteren esnaflar da 19 Mayıs coşkusunu çalınan marşlara eşlik ederek ve Türk Bayrağı sallayarak yaşadılar. 16 kişilik belediye bandosunun İzzet Baysal Caddesindeki geçişinde Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de eşlik etti. Başkan Yardımcısı Özdemir, caddedeki vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

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