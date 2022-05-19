19 Mayıs’ta coşku dolu tören



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103.yılında coşkuyla kutlandı. Düzenlenen programa, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Bolu Belediye Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, bando eşliğinde Anıt Park'a kadar yürüdü. Burada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara günün anlam ve önemi belirtmek üzere konuşma yaptı.

Sonrasında sahneye çıkan Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Melih Sıtkı Ateş, Ayhan Şimşek, Cankut Kavarna, Enes Demiralay, Hakan Yılmaz, Seher Dumlupınar, İkbal Dost, Civan Harmancı muhteşem bir sahne performansı göstererek programa katılan herkesin beğenisini aldı.