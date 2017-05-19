Haber: Aysun BEYKOZ

Arslan açıklamasını şöyle sürdürdü; Birinci Büyük Paylaşım Savaşının hedefi olan Osmanlı Devletinin Mondros Anlaşması ile teslim olmasından sonra, Türk ordusunun dağıtılmış olmasından cesaret alan işgal kuvvetleri ülkenin değişik bölgelerine asker çıkarmaya başlamışlardı. 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir rıhtımına çıkarılan kukla Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin Bey, canı pahasına kurtuluşun işaret fişeğini atmış oldu.

İstanbul’a dönüşü sonrasında, 6 ay içinde Anadolu ihtilali için bütün hazırlıklarını tamamlayan Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa, İzmir limanındaki ilk kurşunun ertesi günü olan 16 Mayıs sabahı Bandırma vapuru ile yanındaki kurmay heyetiyle Samsun’a hareket ediyor ve zorlu bir yolculuk sonrası 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a ayak basıyordu.Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Anadolu’ya gidiş kararını imzalayanlar O’nun gerçek niyetini bilmeseler de, İstanbul Boğazı girişine demirlemiş İngiliz donanmasının yetkilileri sezebiliyordu. Bu nedenle Paşa’nın İstanbul’dan hareketinden hemen sonra geri döndürebilmek için her türlü yola başvurdular. Ve elbette Mustafa Kemal Paşa izleyeceği rotayı bütün ayrıntıları ile planlamıştı.

Mustafa Kemal Paşa Samsun’a ayak basmasından 33 gün sonra Amasya’da yayınladığı tarihi genelge ile karamsarlığa boğulmuş ülkeye umut saçıyordu. Ve sadece 49 gün sonra ilk birlik kongresini toplamak için gittiği Erzurum’da, 7 Temmuz’u 8 Temmuz’a bağlayan gece Mazhar Müfit Kansu’ya yazdırdığı notlarında kurtuluştan sonra kurulacak rejimi ve devrimleri ayrıntılı olarak açıklıyordu. Paşa bu notlarını yazdırırken artık sırtında çok sevdiği asker üniforması da yoktu.19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da doğan güneş, 98 yıldır ufkumuzu ve geleceğimizi aydınlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk Büyük Nutuk’a Samsun’a ayak bastığı tarihteki kapkara tabloyu anlatarak başlıyor. Bu karanlık tablo, kısa sürede neleri başardığımızı da anlatıyor.

Türk Ulusunun yeminli düşmanları, 98 yıldır Samsun’da doğan güneşi karartmaya çabalıyor. Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında çıkarılan iç isyanlar, Ankara önlerine kadar gelen işgal kuvvetleri, kurtuluştan sonra İstanbul hükümetinin Lozan’da temsil çabaları, Cumhuriyetin ilanına karşı çıkma çabaları, Şeyh Sait ve Menemen ayaklanmaları, Dersim isyanı, toprak reformunu engelleme girişimleri, Köy Enstitülerinin kapatılması, 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbeleri, ülkemizin ekonomik varlıklarının özelleştirme adı altında talan edilmesi ve son olarak başkanlık anayasası ile rejimin değiştirilme girişimi hep aynı çabanın parçasıdır.

Bunları yapanlar da aynı çevrelerin birbirini izleyen temsilcileridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün zaferlerle dolu kısacık ömrüne sığdırdığı atılım ve devrimleri karalayamayanlar, son günlerde O’nun anısını ve ailesini karalamak için utanmazca saldırıya geçtiler. Türkiye Cumhuriyetinin bazı valicikleri ise kurtuluşumuzun ilk adımı 19 Mayıs törenlerinin kutlamalarını yasaklama peşinde. Bütün bu çabalar boşunadır. Türk ulusu kendisini kurtaran ve çağdaşlık yolunda dev adımlar attıran büyük kurtarıcısını ve devrimlerini asla unutmayacaktır. Bu nedenle her fırsatta büyük kurtarıcısı Atatürk’e koşarak sevgisini ve bağlılığını göstermektedir. Atatürk’ün 98 yıl önce Samsun’a ayak basmasıyla doğan güneş sonsuza kadar ufkumuzu ve geleceğimizi aydınlatacak. Türk ulusu geleceğimizi karartacak her türlü unsurla mücadele etmeye kararlıdır. Türk gençliği bunun için var. 28 yıl önce, bir 19 Mayıs günü kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği bunun için var. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!