banner128

banner101

06 Nisan 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 19 milyonluk ödenek

    Bolu Valiliği KÖYDES projesi kapsamında Bolu Merkez olmak üzere 9 ilçeye toplam 2017 yılı için 19 milyon 184 bin 623 TL ödenek ayrıldı.

    06 Nisan 2017 Perşembe 12:26
    Bu haber 42 kez okundu
    19 milyonluk ödenek
    Haber: Kasım ŞAHİN
    2017 yılı merkezi yönetim bütçe Kanunu’nun 10. maddesi ile 2016/9368 sayılı 2017 yılı programının uygulanması, koordinasyon ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki 2017 yılı yatırım programı hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2017 yılı köylerin altyapısının desteklenmesi (KÖYDES) projesinin uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği 16.03.2017 tarih ve 2017/5 sayılı ypk. kararına göre ilimize 19.184.623,00 - TL. ödenek ayrılmış olup, ilimiz tahsisat komisyonunun 24.03.2017 tarih ve 01 sayılı kararına göre ilçeler ve sektör bazında ödeneğin dağılımı aşağıda gösterilen şekilde yapılmıştır.

                        
    Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 4.670.890,00, Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği 672.669,00, Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği 2.345.334,00, Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği 3.221.851,00, Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği 690.433,00, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği 2.513.462,00, Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği 3.603.351,00, Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği 1.006.279,00 ve Yeniçağa Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne 460.354,00-TL. olmak üzere toplam 19.184.623,00-TL. ödenek ayrıldı.
                           
    Toplam ödeneğin 9.778.927,00 TL.’si Köy Yolları projelerine, 4.697.493,08 TL.’si Köy İçme suları projelerine, 4.013.044,97-TL.’si Atık su projelerine, 288.422,75 TL.’si Yönetim giderine, 406.735,20 -TL.’si Ortak Alım İşlerinde kullanılmak üzere tahsis edildi.  2017 Yılında KÖYDES Projesi kapsamında; İlimize 19.184.623,00 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneklerle 84 adet İçme Suyu Projesi, 95 adet Yol ve Ulaşım Projesi, 31 Adet Atık Su Projesi, 9 adet Sayısal Harita Yapımı Projesi ve 9 adet Trafik İşaret Levhalama Projesi Planlanmıştır. 


    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valiliği, KÖYDES, Projesi, Kapsamında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GENEL KURULUMUZU YAPTIK
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Telle Çivinin Aşkı”mı?..
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Meçhule doğru
  • Aydın Hitit Aydın Hitit A(R)MATÖR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MONOTONLUĞUN İLAÇI…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129