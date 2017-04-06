Haber: Kasım ŞAHİN

2017 yılı merkezi yönetim bütçe Kanunu’nun 10. maddesi ile 2016/9368 sayılı 2017 yılı programının uygulanması, koordinasyon ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki 2017 yılı yatırım programı hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2017 yılı köylerin altyapısının desteklenmesi (KÖYDES) projesinin uygulama usul ve esaslarının tespit edildiği 16.03.2017 tarih ve 2017/5 sayılı ypk. kararına göre ilimize 19.184.623,00 - TL. ödenek ayrılmış olup, ilimiz tahsisat komisyonunun 24.03.2017 tarih ve 01 sayılı kararına göre ilçeler ve sektör bazında ödeneğin dağılımı aşağıda gösterilen şekilde yapılmıştır.





Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 4.670.890,00, Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği 672.669,00, Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği 2.345.334,00, Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği 3.221.851,00, Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği 690.433,00, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği 2.513.462,00, Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği 3.603.351,00, Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği 1.006.279,00 ve Yeniçağa Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne 460.354,00-TL. olmak üzere toplam 19.184.623,00-TL. ödenek ayrıldı.

Toplam ödeneğin 9.778.927,00 TL.’si Köy Yolları projelerine, 4.697.493,08 TL.’si Köy İçme suları projelerine, 4.013.044,97-TL.’si Atık su projelerine, 288.422,75 TL.’si Yönetim giderine, 406.735,20 -TL.’si Ortak Alım İşlerinde kullanılmak üzere tahsis edildi. 2017 Yılında KÖYDES Projesi kapsamında; İlimize 19.184.623,00 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneklerle 84 adet İçme Suyu Projesi, 95 adet Yol ve Ulaşım Projesi, 31 Adet Atık Su Projesi, 9 adet Sayısal Harita Yapımı Projesi ve 9 adet Trafik İşaret Levhalama Projesi Planlanmıştır.