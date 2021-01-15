19 Ocak’a kadar uzatıldı

Haber: N. Halid Altundal

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini açıkladı. Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize, e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık” ifadelerini kulandı

Bakan Kasapoğlu taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15.01.2021 tarihinden 19.01.2021 tarihi 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.