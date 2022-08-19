19 projeye toplam 2 milyon 500 bin Türk Lirası destek

BOLU AĞIRLIKLI

Toplam 19 projenin verilecek desteklerden yararlanacağı açıklanırken, 2 milyon 500 bin liralık kaynak tahsis edildiği öğrenildi. 10 tanesi Bolu’dan, 4’ü Sakarya’dan, 2’si Düzce’den, 1’i Yalova’dan, 2’si Kocaeli’den toplam 19 proje destek almaya hak kazandı.

MARKA, AĞUSTOS AYI TOPLANTISINI 17 AĞUSTOS’TA BOLU’DA YAPTI

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kılıç başkanlığındaki toplantıda, MARKA'nın aylık ekonomik görünüm raporu, temmuz ayı harcama ve faaliyetleri, güdümlü projeler, "MESS Dijital Dönüşüm Yetkinlik ve Gelişim Merkezi Yönümüz Yarın Güdümlü" projesi, sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında yapılan, planlanan ve yürütülen projeler, 6 aylık faaliyet raporu, 2023 yılı çalışma programı ve bütçe taslağı, süresi 6 aya kadar uzatılan projeler ve ajansın 2022 yılı destek programları hakkında sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı. Görüş ve önerilerin de dile getirildiği toplantı, dilek ve temennilerin belirtilmesiyle son buldu.

Toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Valisi Erkan KILIÇ, Sakarya Valisi Çetin Oktay KALDIRIM, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar YÜCEER, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay ŞAHİN, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker ATEŞ ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa ÇÖPOĞLU katıldı.