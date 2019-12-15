19 yaşındaki Rıza son yolculuğuna uğurlandı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yamanlar köyünde yaşayan Ömer Çolak (48) ile oğlu Rıza Çolak (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Oğluyla kavga eden baba Ömer Çolak, evde bulunan av tüfeğiyle 19 yaşındaki oğlu Rıza Çolak’a ateş etti. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde av tüfeğiyle vurulan Rıza Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Rıza Çolak’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen baba Ömer Çolak ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gerede ilçesinde adliyeye sevk edilen baba Ömer Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Babası tarafından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Rıza Çolak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yeniçağa Aşçılar ve Mesleki Teknik Lisesi’nden geçtiğimiz yıl mezun olan Rıza Çolak’ın sınıf arkadaşlarının da katıldığı cezane namazının ardından 19 yaşındaki genç köy mezarlığına defnedildi.