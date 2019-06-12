19 yıl 9 ay 15 gün ceza aldı

Haber: C. Kutay Aykan

İddiaya göre sucuk-ekmek dükkanında çalışan Cihan Bayram bir süredir ilişkisi olduğu iddia edilen lise öğrencisi S.K.'ya cinsel istismarda bulundu. 2017 yılının Kasım ve Aralık ayları arasında meydana gelen olayda lise öğrencisi S. K. durumu ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine evli ve 2 çocuk babası Cihan Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlamalarıyla dava açılan ve tutuklu yargılanan Cihan Bayram’ın Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar duruşması yapıldı. Cihan Bayram’ın hakim karşısına çıktığı duruşmaya taraf avukatları ve yakınları da katılırken, genç kız duruşmaya gelmedi.

“YAPTIKLARIMIN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Duruşmada ifade veren sanık Cihan Bayram, suçlamaları reddetti. Bayram ifadesinde, "Aramızda bir süredir gönül ilişkisi, arkadaşlık vardı. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmedik. Zorla bir birliktelik de yaşamadık. Bu yaptıklarımın suç olduğunu düşünmüyorum. Yani suç niyeti ile yapmadım. Ben ona maddi konularda ve okul konusunda destek oluyordum. Ben organ sokma gibi bir eyleme bulunmadım. Bizim arkadaşlık yaptığımız süre boyunca 1 kez ilişkiye girmiş olduğumuzun iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmedik. Çelişkili beyanlar vardır. Ben ne biliyorsam ne yaşandıysa anlattım. Uzun süredir tutukluyum. Kararınızı verirken ailemin ve çocuklarımın durumunu da dikkate almanızı talep ederim" dedi.

19 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme Heyeti sanık Cihan Bayram’ın 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismar' suçunu zincirleme şekilde işlediğine kanaat getirdi. 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak ceza 16 yıl 8 aya düşürüldü. Heyet, sanık hakkında çocuğun yaşının 15'ten küçük olması ve özgür iradeye sahip olmaması nedeniyle 'Kişiyi Hürriyeti'nden Yoksun Kılma' suçunu da işlediğine kanaat getirdi ve sanığı bu suçtan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Cihan Bayram’ın toplamda 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası alması sonrası, eşi gözyaşlarına boğuldu.