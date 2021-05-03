191 kişi yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

İl Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği çalışmaları kapsamında aranan şahıslarla ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü açıklamasında son 3 ayda aranan 191 şahsın yakalandığı ve adli makamlara sevkedildiği bildirildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 01 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında ülke genelindeki adli makamlarca düzenlenmiş yakalama emirleri ile aranmakta olan 191 (Yüzdoksanbir) şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca 114 (Yüzondört) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her ne sebeple olursa olsun telefonlarına veya mail adreslerine bilmedikleri yerlerden gelen linklere tıklamamaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 21:07