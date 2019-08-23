193 kişi katıldı 39 kişi kazandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Adliyesine 10, Mengen Adliyesine 2 olmak üzere 12 zabıt katipliği sınavları ile Mudurnu ilçe adliyesine alınacak bir icra katipliği sınavları sonuçlandı. Buna göre 20 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen Zabıt Katipliği sınavlarına 173 kişi katıldı. Sınavlarda 36 kişi başarılı oldu.

İcra Katipliği sınavlarına ise 20 kişi katılırken bu sınavlarda 3 kişi başarı sağladı. Sınavlarda başarılı olan 39 kişi önümüzdeki günlerde sözlü mülakata katılacaklar. Mülakat sonrası Bolu Adliyesine 10, Mengen Adliyesine 2 zabıt katibi, Mudurnu ilçe adliyesine ise 1 icra katibi alımı gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 00:11