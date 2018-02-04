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04 Şubat 2018 Pazar
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    • 1944 GEREDE DEPREMİ ANILDI

    Gerede Belediyesi ve Gerede Gençlik Merkezi işbirliğinde 1 Şubat 1944 Gerede Depreminin 74. yılı anma programı Gerede Belediyesi çok amaçlı salonda düzenlendi. Konferans öncesi Gerede Belediyesi arşivinde yer alan 1 Şubat 1944 yılında meydana gelen depremin dönemin gazetelerinden derlenen sergisi gezildi.

    04 Şubat 2018 Pazar 10:02
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    1944 GEREDE DEPREMİ ANILDI

    HABER: BMA

    Programa Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Jeofizik Yüksek Mühendisi Elif Tolak Çiftçi konuşmacı olarak katıldı. Hem coğrafi olarak hem de deprem öncesi ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgiler vererek slayt gösterileri ve kısa videolarla katılımcıları depreme karşı bilinçlendirdi. 1 Şubat 1944 Depremini bizzat yaşamış Yunus Çufa’da deprem anını ve o gün yaşadıklarını katılımcılara aktardı.

    Ayrıca Elif Tolak Çiftçi; depremin hemen ardından oluşacak artçı depremler nedeniyle binalara girilmemesi gerektiğini, binalar terk edilirken de şalterlerin ve gaz vanalarının kapatılarak binadan güvenli bir şekilde çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Programda afet yönetim sistemi de anlatılarak afetten korunma, alınması gereken tedbirler ve afeti en az zararla atlatmanın etkili yöntemleri gösterildi.

    Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek’in selamlama konuşmasının ardından Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada;  deprem anında nasıl hareket edeceğiz doğru tedbirleri nasıl alacağız bunlar hakkında ve coğrafyamız hakkında vatandaşlarımızı bilinçlendirdik, daha önceki yıllarda da AFAD dan simülasyon aracını getirterek  vatandaşlarımıza uygulamalı olarak göstermiştik.  Biz Yerel Yönetim olarak vatandaşlarımızın can güvenliği noktasında üzerimize düşen tüm çalışmaları yapıyoruz. Rabbim bu afetlerden bizleri korusun. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Bu vesile ile Elif hocamıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Dedi.

                   

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Gerede, Gençlik, Merkezi

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