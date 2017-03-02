Karaçayır’da bulunan Gençlik Merkezinde gerçekleşen açılışa Bolu Valisi Aydın Baruş, Başbakanlık Başdanışmanı Mustafa Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Baruş, Başbakanlık Baş Danışmanı Şen ve beraberindeki heyet sergiyi gezdiler.

Sergide 1960 darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadarki süreçte yaşanan darbeler ile ilgili gazete manşetleri, bilgilendirici yazılar ve çarpıcı fotoğraflar yer alıyor.

BU CAFE DE HERŞEY ÜCRETSİZ

Resim sergisinin gezilmesinin ardından Vali Baruş ve beraberindeki heyet Gençlik Merkezi’nde yer alan bölümleri gezdi ve öğrencilerle sohbet ettiler. Ziyarette merkezde yeni açılan Kitap Cafe de ziyaret edildi. Cafe de ücretsiz çay, internet ve kitap bulunurken burada öğrenciler gelip ders çalışıp grup halinde bir münazara ya da bir yarışmaya katılmak için ders çalışabilecekler.