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02 Mart 2017 Perşembe
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    • 1960’DAN BU YANA DARBE SERGİSİ AÇILDI

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Bolu Gençlik Merkezi bünyesinde “Gençler Asla Unutmaz” projesi kapsamında “1960’dan Bu Yana Darbe” Sergisi açıldı.

    02 Mart 2017 Perşembe 11:04
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    1960’DAN BU YANA DARBE SERGİSİ AÇILDI

     

    Karaçayır’da bulunan Gençlik Merkezinde gerçekleşen açılışa Bolu Valisi Aydın Baruş, Başbakanlık Başdanışmanı Mustafa Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

     

    Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Baruş, Başbakanlık Baş Danışmanı Şen ve beraberindeki heyet sergiyi gezdiler.

     

    Sergide 1960 darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadarki süreçte yaşanan darbeler ile ilgili gazete manşetleri, bilgilendirici yazılar ve çarpıcı fotoğraflar yer alıyor.

     

    BU CAFE DE HERŞEY ÜCRETSİZ

     

    Resim sergisinin gezilmesinin ardından Vali Baruş ve beraberindeki heyet Gençlik Merkezi’nde yer alan bölümleri gezdi ve öğrencilerle sohbet ettiler. Ziyarette merkezde yeni açılan Kitap Cafe de ziyaret edildi. Cafe de ücretsiz çay, internet ve kitap bulunurken burada öğrenciler gelip ders çalışıp grup halinde bir münazara ya da bir yarışmaya katılmak için ders çalışabilecekler.

    Anahtar Kelimeler: Gençlik, Spor, Bakanlığı, Bolu, Gençlik

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