Haber: KASIM ŞAHİN

O dönemki adıyla Merkez Sakarya Deneme İlkokulu 3. Sınıfında çekilen çevremiz ve ilimiz ünitesi işlenirken kaydedilen 10 dakikalık video, 1963 yılı ile 2018 yılındaki eğitim farkının ortaya koyması bakımından da önem arz ediyor. 55 yıl önce ilimizde verilen eğitim kalitesi ülkemizde okullarda ve çalışma hayatında ortaya konan amatör heyecanı günümüze taşıyan belgesel şu sıralar sosyal medyada fenomen olmuş durumda. 1963 yılında şu anki adı ile Sakarya ilkokulunda TRT tarafından çekilen filmin modern bir eğitimin o dönemde nasıl verildiğinin kanıtı olarak göze çarpıyor. Hemen hemen her yıl okullarda müfredat değişirken, öğrencilerin sınavlara girmesi dahi büyük kaoslara neden olduğu sistem sorgulanırken, 55 yıl önceki eğitime bakış açısı videoyu seyredenleri hayran bıraktı. 1963 yılın modern giyimli Sakarya Okulu öğretmenlerinden Makbule Tekmen ve Emine Çakıroğlu’un, Hayat Bilgisi dersinde çevremiz ve ilimiz konulu üniteyi işlerken çekilen belgesel aradan geçen yarım yüzyıllık zamanda eğitim konusunun nasıl erozyona uğradığının da kanıtı gibi.

Yaşı ortalama 60 olan ilimiz vatandaşlarının yakinen hatırlayacağı o yıllarda çekilen bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz.