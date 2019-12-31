ankara escort istanbul escort mersin escort bahis siteleri

197 uyuşturucu hap ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 197 uyuşturucu hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

197 uyuşturucu hap ele geçirildi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı. Ekipler tarafından takibe alınan şüpheli araç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 197 extacy hap ve 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçtaki M.S.Ö, E.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 10:15
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hayvanlar için 34 çeşme yaptı
Hayvanlar için 34 çeşme yaptı
  1. Bolu

banner129