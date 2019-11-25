1999 İHL Mezunları 20 yıl sonra buluştu

Haber: N. Halid Altundal

İmam Hatip Liselerinin kurulduğu günden bugüne değin en çok mezun verdiği ama aynı zamanda Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat döneminin haksızlığına maruz kalan ve kat sayı uygulaması nedeniyle birçok mezununun önünün kesildiği 1999 Gerede İmam Hatip Lisesi Mezunları mezun olduktan 20 yıl sonra ilk defa bir araya geldi. İlçede yaşayan mezunların organize ettiği kaynaşma gecesi geçtiğimiz hafta sonu Gerede İlçesi Bahçedere Köyü Saklı Bahçe’de gerçekleşti. 1999 yılında yaklaşık 250 öğrencinin mezun olduğu öğrencilerden 60 kişi katıldı. Yatsı namazına müteakip başlayan program; yemek ikramının ardından Kur’an Tilaveti, Tanışma, Tasavvuf Musikisi, vefat eden öğretmen ve öğrenciler adına okunan hatimlerin duası, okuldan hatıralar, dilek ve temenniler ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Mezunlar ortak duygularını şöyle ifade ettiler: “Asım’ın neslini yetiştirmeye talip öğretmenlerimizin varlığı sayesinde bugünlere geldik. Bu vesile ile öncelikle imam hatip neslinin yetişebilmesi için büyük azim ve fedakârlıklar gösteren öğrencilerine ‘Eğer bir gün derse gelmez isem bilin ki siz cenazeme gelirsiniz’ diyen imam hatiplerin kurucu hocası Celaleddin Ökten hocamızı rahmetle anıyor ve onun attığı temelleri üzerine çıkılan binada katkısı olan her bir eğitimcimize teşekkürü bir borç biliyoruz. İmam Hatip Liseleri örneği olmayan okullardır. Arkamıza dönüp bakmamız, yaşadıklarımızı unutmamamız lazım. İstişareler halinde muhasebemizi iyi yapmamız lazım. Şu anda kimimiz öğretmen, kimimiz İmam Hatip, kimimiz bürokrat, kimimiz avukat, kimimiz özel sektörde patron, işçi. Bulunduğumuz konumda ne olursak olalım Devletimizin daima yanındayız. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde devletimizin tarafında meydanlardaydık. 1999 yılında Kız İmam Hatip Lisesinde başörtüsü yasağı sebebiyle okutmadıkları kızlarımız, üniversiteye giriş imtihanlarında uygulanan 30 puanlık kesinti sebebiyle hak ettiği halde İlahiyat Fakülteleri haricinde başka bir üniversiteye gidemeyen mezunlarımız sokağa çıkarak devletine asla isyan etmedi. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıların ardından şu anda her türlü nimetin içerisindeyiz. Bu nimetin kadrini ve kıymetini bilmek durumundayız. Bir nimetin kadri kıymeti bilinirse Allah o nimeti arttırır. Bilinmez ise Allah o nimeti elimizden alır. Bu imtihan öteki imtihandan daha ağır bir durumdadır. Birlik ve beraberlik bağlarımızı bozmadan aramızda ki kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmek sorumluluğu ile bu çalışmalarımızı devam ettirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Okulumuzun vefat eden öğretmen ve öğrencilerini; dönemimizde sıra arkadaşlarımızdan vefat eden arkadaşlarımızı Rahmet ve Minnetle yâd ediyoruz.”

Program; Yaz döneminde Gerede Esentepe Mesireliğinde bir araya gelmek ve diğer mezunlara da ulaşarak sayıyı artırma yönünde temenni ile sona erdi.