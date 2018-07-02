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02 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • 1.Cittaslow Türkiye festivaline yoğun ilgi

    Cittaslow Göynük’ün ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen 1. Cittaslow Türkiye Festivali 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Ülkemiz ve yavru vatan Kıbrıs’tan Cittaslow Kentleri Belediyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

    02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:11
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    1.Cittaslow Türkiye festivaline yoğun ilgi
    Haber: BMA

    1. Cittaslow Türkiye Festivali, 29 Haziranda “Miras Mutfaklar” başlığı altında gerçekleşen 3. Cittaslow Türkiye Eko-Gastronomi Kongresi ile başladı.

    Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Cittaslow Kentleri Belediye Başkanları ve temsilcileri ile hamam önü meydanında kurulan sakin kentlerin stantlarının açılış töreni ile devam eden festivalde kurulan resim ve mutfak atölyeleri katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

    Festivalin akşam programı şehir giriş takından İBB Kent Orkestrası Mehteran Takımı eşliğinde festival yürüyüşü ile başlarken akabinde festivalin açılış töreni ve protokol konuşmaları ile devam etti. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin yer aldığı akşam programı yerel sanatçımız Erkan Pekmez’in konseri ile sona erdi.

    2. gün programı sakin kentlerin yöresel tatlı yarışması ile başlarken Bolu Fotoğraf Sanatçıları sergi açılışı, belediyemiz mihmandarları eşliğinde festival katılımcılarının ilçemizi tanıyalım yürüyüşü ile devam etti. Hilal Koçyiğit gösterili ‘Kendimden Bugüne Masallar’ adlı masal anlatımı gösterimi ile başlayan akşam programında çekimleri ilçemizde gerçekleşen ‘Osmanlı Mahalle Kültürü’ Gala gösterimi katılımcılar ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle izlendi. Program Halk Oyunları gösterileri ve Utku&Hazal gitar dinletisi ile sona erdi.

    Festival süresince Cittaslow kentlerinin mutfak atölyeleri ve stantlarında hazırlanan yöresel ürünler ve tatlar festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulurken festival şehir merkezinde düzenlenen ‘Yavaş Yaşam Bisiklet Turu’, Anne Çocuk Mutfak etkinliği ’nin ardından gerçekleşen Festival Ödül Töreni ile sona erdi.

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