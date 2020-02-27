1’er 1’er Eriyoruz

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig’in 24’üncü haftasında Boluspor evinde Ekol Hastaneleri Balıkesirspor’u konuk etti. İlk yarıda istediği topları yapamayan Boluspor, ofansif anlamda üretkenlik adına bir şey yapamadı. Rakip yarı alanına kadar gelen Boluspor, ceza sahası alanına girmeyi başaramadı. Beklemediği golü 17’nci dakikada kalesinde gören Boluspor, arka direkte Sezer Özmen’i boşta bıraktı ve geriye düştü. İlk yarının kalan dakikalarında ise üretkenlik anlamında eksik kalan Boluspor, golü bulamadı 45 dakikayı mağlup tamamladı. İkinci yarıya baskılı başlayan kırmızı beyazlılar, istediği pozisyonları bulmaya başladı. Bilal Kısa ve Mustafa Durak’ın etkili oyunu sayesinde kale önünde istediklerini yapan Boluspor aradığı golü 63’üncü dakikada buldu. Bilal Kısa’nın harika pasına aynı güzellikte vuran Kubilay Türkyılmaz, skora denge getirdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Selahattin Altay (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xx)- Hayrullah (xxx), İsmail (xxx), Burak (xx), Emre (xx), Cumali (xx), Halilovic (xxx), Mustafa Eskihallaç (xx)(Dk.46 Gökhan xx), Bilal (xxx), Mustafa Durak (xxx), Kidric (xx)(Dk.46 Kubilay Türkyılmaz xx)

EKOL HASTANELERİ BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen (xx)- Hodzic (xx)(Dk.46 Ezeh xx), Sezer (xx), Batuhan (xx), Berat (xxx), Serdar (xxx), Mrsic (xx), Rahmi Anıl (xx)(Dk. 82 Emir ), Anıl (xx)(Dk. 90 Abdulkadir), Kethevoama (xxx), Otoo (xx)

GOLLER: Dk. 63 Kubilay (Boluspor),Dk.17 Sezer (Ekol Hastaneleri Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Durak, Emre Öztürk (Boluspor), Hodzic, Anıl Taşdemir, Abdulkadir Kayalı (Ekol Hastaneleri Balıkesirspor)

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

1’inci dakikada Balıkesirspor’un atağında Rahmi Anıl Başaran’ın ceza sahası alanına girip vurduğu etkisiz şutu kaleci Mosquera kurtarmayı başardı.

8’inci dakikada Boluspor’un atağında ceza sahası alanının içinden Hayrullah Bilazer’i çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Mustafa Eskihellaç’ın şutunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

8’inci dakikada Boluspor’un Hayrullah Bilazer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emre Öztürk’ün vuruşunu kaleci Atillah Özmen çelmeyi başardı.

16’ncı dakikada Balıkesirspor’da Anıl Taşdemir’in kullandığı serbest vuruş direkten döndü.

17’nci dakikada Balıkesirspor’un sağ kanattan atağında Anıl Taşdemir’in ortasına arka direkte iyi bir kafa vuruşu yapan Sezer Özmen takımını 1-0 öne geçirdi.

21’inci dakikada Boluspor’un sağ kanattan gelişen atağında İsmail Konuk’un ortasında Kidric’in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

24’üncü dakikada Balıkesirspor’da Hodzic duran top öncesi ceza sahası alanındaki itişmeler nedeni ile sarı kart gördü.

45’inci dakikada Balıkesirspor’da Anıl Taşdemir sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika ilave edildi.

46’ncı dakikada Boluspor’da Gökhan Sazdağı oyuna dahil olurken, Mustafa Eskihellaç kenara geldi.

46’ncı dakikada Boluspor’da Kidric oyundan alınırken, Kubilay Türkyılmaz.

46’ncı dakikada Balıkesirspor’da Hodzic kenara gelirken, Ezeh oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Balıkesirspor’un vuruşları ile başladı.

56’ncı dakikada Bilal Kısa’nın ceza sahası alanının dışından sol çaprazdan vurduğu şutu kaleci Atilla Özmen çıkardı.

63’üncü dakikada Boluspor’un atağında Bilal Kısa’nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz, düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi.

67’nci dakikada Boluspor’da Mustafa Durak, Ezeh’e yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

67’nci dakikada Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.

69’uncu dakikada Boluspor’da Emre Öztürk, rakibine yaptığı hareket sonuç sarı kart gördü.

78’inci dakikada Boluspor’da Emre Öztürk oyundan alınırken yerini, Delarge bıraktı.

81’inci dakikada Balıkesirspor’da Rahmi Anıl Başaran yerine Emre Dede oyuna dahil oldu.

84’üncü dakikada Balıkesirspor’da Mrsic, oyunu yavaşlatması nedeni ile sarı kart gördü. Boluspor sahadan 1-1 berabere kalarak ligde kalma yarışında büyük yara aldı.