banner133

banner101

21 Şubat 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 1’i hariç hepsi serbest

    Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan 10 kişi etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 09:26
    Bu haber 228 kez okundu
    1’i hariç hepsi serbest
    HABER:Ceylan Beykoz

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda farklı tarihlerde görev yapan ve haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakimliğe gönderilen ve emniyetteki ifadelerinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten şüphelilerden A.Y, A.Z, H.K, İ.Ç, K.Y, M.A, M.K, R.A, S.,K. ve V.K. etkin pişmanlık kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Mahkemede etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini ifade eden üsteğmen H.A. ise hakkında ek gözaltı süresi kararı verilerek emniyete götürüldü. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16 Şubat Cuma günü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu merkezli, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alınmıştı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Merkezli, 8, Ilde, Fetullahçı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Hasbelkader “ …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ZİNCİRİ HALKALARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Pes Doğrusu!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir İŞ DÜNYASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÜÇLEME
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANNE BEN BİTKİ DEĞİLİM !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bir olalım
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129