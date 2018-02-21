HABER:Ceylan Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda farklı tarihlerde görev yapan ve haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakimliğe gönderilen ve emniyetteki ifadelerinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten şüphelilerden A.Y, A.Z, H.K, İ.Ç, K.Y, M.A, M.K, R.A, S.,K. ve V.K. etkin pişmanlık kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mahkemede etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini ifade eden üsteğmen H.A. ise hakkında ek gözaltı süresi kararı verilerek emniyete götürüldü. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16 Şubat Cuma günü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu merkezli, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alınmıştı.