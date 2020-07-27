1.Ligin yeni ekipleri belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Kayserispor Süper Lig'e veda etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 63. dakikasında konuk ekip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 86'da Henrique'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın sonucunu belirleyen gol 90. dakikada Sörloth'tan geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligi 65 puanla 2. sırada tamamladı. Son sıradaki Kayserispor ise 32 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti.

SON EKİP İSE MALATYASPOR OLDU

Süper Lig'in son haftasında evinde Gaziantep'e 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor küme düştü. Yeni Malatya ligi 32 puanla 16. sırada tamamladı. Gaziantep ise ligi 46 puanla sekizinci sırada bitirdi. Yeni Malatyapor ile birlikte Kayserispor ve Ankaragücü TFF 1 ligin yeni ekipleri oldular.