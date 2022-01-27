1.Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Haber: C. Kutay Aykan

2022 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1.Olağan Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2021 yılı istihdam hareketleri,2022 yılında açılacak ve piyasa araştırması ile tespit edilen branşlar ve kontenjanlar ile BATIKAF faaliyetleri görüşüldü.

“235.103.715 TL ÖDEME YAPILDI”

Toplantıda 2020-2021 yıllarında Nakdi Destek, Kısa Çalışma, İşsizlik, TYP ödenekleri alanlarda hakkında bilgi veren Bolu Valisi Ahmet Ümit, "2020-2021 yıllarında devlet olarak Bolu'da, Nakdi Destek, Kısa Çalışma, İşsizlik, TYP ödenekleri alanlarda toplam 42 bin 925 vatandaşımıza 235.103.715 TL ödeme yapıldı. Ayrıca 2021 yılında 9472 açık iş ilanı yayınlandı.7580 kişi işe yerleşti.1892 pozisyon boş kaldı” dedi.

“TÜM İŞVERENLERİMİZİ STANT AÇMAYA BEKLİYORUZ"

Toplantıda tüm işverenlere çağrıda bulunan Vali Ümit, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin himayesinde Valiliğimizin ve Üniversitemizin organizasyonuyla 25-26 Mart 2022 tarihinde İlimizde yapılacak olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarına Bolu'da faaliyet gösteren tüm işverenlerimizi stant açmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.