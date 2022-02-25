1.’yi seçmekte zorlandılar! Miniklerden muhteşem performans

Haber: C. Kutay Aykan

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı etkinlik kataloğunda belirlenen etkinliklerden biri olan ''İlkokullar Arası Masal Anlatma Yarışması'' İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullar arasında, Atatürk İlkokulu koordinesinde, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Minik öğrencilerimizin yeteneklerini sergilediği yarışmada 60.Yıl İlkokulu birinci oldu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ikinci sırayı alırken Köroğlu İlkokulu da üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncülüğü paylaşan Koç İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Abant İlkokulu, Çimento Çaydurt İlkokulu, Yukarısoku İlkokulu ve Mevlana İlkokulu jürimiz tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü.

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Atatürk İlkokulu koordinesinde İlkokullar Arası Masal Anlatma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini Milli Eğitim İl Müdürü Dr. Cemil Sarıcı takdim etti. Yapılan ödül töreninde dereceye giren öğrenciler gösterilerini tekrar sergilediler.

Öğrencilerin sergilediği performansları izleyen İl Müdürü Sarıcı, emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilerin başarılarının devamını diledi.