2 ayda 4 kedi hayatını kaybetmişti!

Haber: Okay Özcan

Yaklaşık 2 ay önce yetişkin iki kedinin bacakları kopartılarak ölmesinin ardından özellikle Bolu Pazarı esnafı tarafından büyük paniğe neden olmuştu. Ardından geçtiğimiz Pazartesi günü yine Pazar yerinde 2 yavru kedinin de bacakları kopartılarak öldürülmesi olayı paniğe iyiden iyiye arttırdı. 2 yavru kedinin ölüm haberi kısa sürede pazarcı esnafına kulaktan kulağa yayılması, tedirginliğe neden olmuştu.

Geçtiğimiz pazartesi günü iki yavru kedinin cansız bedenlerini bulmasının ardından olay yerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Koruma Şubesi ekipleri gelerek bölgede inceleme yaptıktan sonra ölen 2 yavru kedinin cansız bedenleri Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine telsem edilmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ölen 4 kedinin ölümlerinde insan unsurlarına rastlanılmadığını belirterek; “Yaptığımız incelemede ikisi yavru kedi olmak üzere 4 kedinin de bacakları kopartılmıştı. Ne var ki kopan bacaklarda diş izine rastladık. Kediler muhtemelen köpek, fare veya sansar tarafından bacaklarının kopartıldığına kanaat getirdik. Bu olaylarda insan unsuruna rastlanmamıştır” denildi.