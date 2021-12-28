2 aydır mağduriyet sürüyor

Haber: C. Kutay Aykan

Kış aylarını bir hayli sert geçiren Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4.Etap TOKİ’lerde vatandaşların mağdur edildiği iddia edildi. 2 aydır kalorifer kazanlarının yanmadığını ve çareyi elektrikli sobada bulduğunu belirten İrfan Demirel aşırı derecede mağdur olduğunu anlattı. Kömürlü kazanların arızları olduğunu ve defalarca site yönetimine durumu bildirdiklerini ifade eden Demirel, sorunun hala giderilmediğini dile getirdi. Demirel, ayrıca her ay site yönetimine kömür parası verdiklerini ama ısınamadıklarını anlattı. Öte yandan 2 çocuk babası olan İrfan Demirel, soğuk hava yüzünden çocuklarının sürekli hastalandığını söyledi. Elektrikli soba ile ısınmaya çalışan aile durumun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

“KÖMÜR PARALARINI VERİYORUZ VE ISINAMIYORUZ”

4.Etap TOKİ’de oturan İrfan Demirel, “Ben Mudurnu da yaşayan Mudurnulu bir vatandaşım mağdur durumdayız. 2 aydır 4.Etap TOKİ’de kalorifer kazanlarımız ve hizmet konusunda son iki aydır aşırı derecede mağdur durumdayız. Kömürlü kazanlarımız arızalı defalarca Emlak Yönetim A.Ş’nin yönettiği site yönetimine durumu dile getirmemiz halde sorunumuz giderilmedi. Kömür paralarını veriyoruz ve ısınamıyoruz. Küçük çocuklarım var evimde 3 ve 6 yaşlarında hastaneden beri gelemiyoruz. Isınmak için hem kömür parası veriyoruz hem evlerimizde elektrikli sobayla ısınmaya çalışıyoruz” dedi.

21 YÜZYILDA BÖYLE ÇİLE ÇEKİLMEZ

2 aydır kalorifer kazanın yanmaması nedeniyle, hatta parasını ödemesine rağmen bir türlü sıcak ortama kavuşamadıklarını da dile getiren Demirel, “21. Yüzyılda böylesine utanç verici bir olay olamaz. Beni bırakın iki çocuğum zor duruma düştü. Çocuklarımın gözlerimin önünde üşümesi beni çok üzüyor. Kim ister çocuklarının üşümesini. Hasta olmalarından dolayı okula bile gidemez bile oldular. Yetkililerin bin an önce mağduriyetimizi gidermesini bekliyoruz. Bana değil çocuklarıma acıyın” diyerek tepki gösterdi.