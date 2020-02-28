2 bin 153 personel alınacak

Haber: Volkan Yılmaz

Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi. Buna göre bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 163 mühendis, 790 veteriner hekim, 139 tekniker, 50 teknisyen ve 11 sağlık teknikeri alınacak. Mühendis ve veteriner kadrosuna başvurmak için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak gerekiyor. Sağlık Teknikeri ve Tekniker kadrosu için en az ön lisans düzeyinde ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranıyor. Teknisyen kadrosu için ise orta öğretim ve dengi mesleki teknik öğrenim kurumlarından mezun olmak yeterli olacak.