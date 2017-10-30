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30 Ekim 2017 Pazartesi
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    • 2 bin 176 ikamette arama yapıldı

    Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde özellikle cinayet suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon son derece başarılı oldu. Yurt çapında yüzlerce aranan suçlu yakalandı.

    30 Ekim 2017 Pazartesi 08:03
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    2 bin 176 ikamette arama yapıldı

    HABER: SEMİH BAYKAL
    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, özellikle cinayet suçları ile diğer suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla önceki gün sabah erken saatlerden itibaren 81 İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli arama kararları alınarak il ve ilçelerimizde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Birincisi gerçekleştirilen ve 2 bin 186 ekip ile 6 bin 308 personelin görev aldığı operasyonlarda 2 bin 176 ikamette arama yapıldı. Cinayet suçundan 66, hırsızlık suçundan 105, yağma suçundan 21, yaralama suçundan 116, silahla tehdit suçundan 27, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 13, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9, dolandırıcılık suçundan 18, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 3 kişi olmak üzere diğer suçlarla birlikte aranan toplam 872 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

    Adli mercilere sevk edilenler arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 389 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 147 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 62 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs bulunuyor. Ayrıca yapılan operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 61 mermi, 2 kurusıkı tabanca ve 45 kilogram tütün ele geçirildi.

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