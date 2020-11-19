2 bin 400 metreye çıktılar

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Doğa ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı, dağcı ve doğa yürüyüş lideri Cihan Ayvaz öncülüğünde, İstanbul’dan gelen beş kişilik Taktik Türkiye ekibi ile 50 km mesafeli trans Köroğlu Dağı faaliyeti düzenledi. İki gece iki gün süren faaliyette 2050 metre irtifada konaklayan katılımcılar aynı zamanda Köroğlu Dağlarının en yüksek yeri olan 2400 metre irtifadaki karlı Köroğlu Tepesine ve 2300 metre irtifadaki Saçlık Tepesine çıktılar. Yer yer yağmur ve kar yağışıyla karşılaşan doğa sporcuları, faaliyetlerini iki gün boyunca yoğun sis içerisinde geçirdiler. İki günde ağır kamp yüküyle 50 kilometreye yakın yürüyerek Köroğlu Dağlarında yaz ve kış trans faaliyetlerinin yapılabileceğini gösteren Cihan Ayvaz, dağcılık sporcularına ve meraklılarına öncülük yapabileceğini söyledi. 400-450 kilometre uzunluğunda bir sıradağ olan Köroğlu Dağlarının en yüksek bölgelerinin Kıbrıscık ile Dörtdivan arasında ortalama 50 kilometrekarelik bir bölge. Bu bölgelere her iki ilçeden de ulaşım mümkün.