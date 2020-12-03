2 bin 500 öğrenci EBA’ya giremiyor

Haber: N. Halid Altundal

‘Devlet Millet El Ele Eğitime Destek Kampanyası’ üyeleri, Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında Valilik Abant Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ekonomik nedenlerle ve teknik alt yapı eksikliği sebebi ile uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerin ihtiyacının belirlenmesi ve temini için Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, platform üyeleri Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Fazilet Çobanoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Türker Ateş, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Vekili Selahattin Ayen, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Bolu Organize Sanayi Müdürü Mustafa Gülen, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yamaner katıldı.

“UZAKTAN EĞİTİM İMKÂNI SAĞLANMASI İLK HEDEFİMİZDİR”

Öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlar hakkında bir değerlendirmelerde bulunan Vali Ahmet Ümit, “Ülkemiz genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında maalesef okullarımız 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak uzaktan eğitim sistemine geçti. İl genelinde eğitim-öğretim gören 47 bin öğrenciden yaklaşık 2 bin öğrencinin ekonomik nedenlerle ve teknik alt yapı eksikliği sebebi ile uzaktan eğitimle de olsa eğitim-öğretime katılma imkânı bulamadıklarını tespit ettik. Bu öğrencilerimize uzaktan eğitim imkânı sağlanması ilk hedefimizdir. Her zaman olduğu gibi işadamlarımızın da değerli katkılarını alarak halen eğitimden mahrum olan 2 binin üzerinde öğrencimize eğitim imkanı sağlayacağız. Temin edilecek olan tablet, internetin olmadığı ikametlerde internet paketi, aynı zamanda masa, sandalye ve masa lambası ile öğrencilerimizi eğitim-öğretim sistemine dahil edeceğiz” dedi.

2 BİN 500 ÖĞRENCİ İÇİN DESTEK VERECEKLER

Vali Ahmet Ümit’in konuşmasının ardından Bolu genelindeki tablet ihtiyaç durumu hakkında bir sunum yapan Bolu Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, toplam tablet ihtiyacının 2 bin 162 olduğu bilgisini platform üyeleri ile paylaştı. Vali Ümit’in talimatları ile Bolu Valiliği koordinesinde oluşturulan Eğitime Destek Platformu, Koronavirüs salgını nedeniyle evinde tablet, bilgisayar ve interneti bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye tablet ve internet desteği verilerek online eğitime dahil olmaları sağlanacak. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, katılımcılar öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ettiler.