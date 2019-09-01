2 bin 500 polis adayı alınacak

Haber: Ceylan Beykoz

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekatçı; Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2 bin komiser yardımcısı alacağını duyurdu.

500 KADIN ÖZEL HAREKATÇI

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan duyuruda, “Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır. Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir” ifadelerine yer verildi.

2 BİN KOMİSER YARDIMCISI

Polis Akademisi yaptığı bir diğer duyuruda ise, “Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir” dedi.