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02 Mayıs 2017 Salı
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    • 2 bin 66 kişi öldü

    İlimizde geçtiğimiz yıl 2 bin 66 kişi hayatını kaybetti. 81 İl arasında vefat eden kişi sayısı bakımından 52. olan Bolu nüfusa oranla ölüm sayısı bakımından Türkiye genelinde 39. Sırada yer aldı.

    02 Mayıs 2017 Salı 09:38
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    2 bin 66 kişi öldü

    Haber; Aysun Beykoz

    Verilere göre bin 358 kişi dolaşım sistemi hastalıkları, 450 kişi iyi veya kötü huylu tümörler, 369 kişi solunum sistemi hastalıkları, 118 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 86 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 81 kişi dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler, 366 kişi ise diğer nedenlerle öldü. Bolu, 2 bin 66 vefat ile 81 vilayet içerisinde 52'nci sırada yer aldı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplam 408 bin 782 kişi çeşitli hastalıklara ve dışsal yaralanmalar ile zehirlenmelere bağlı olarak vefat etti. En fazla ölüm vak'ası İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da toplam 58 bin 402 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u 25 bin 358 vefat ile İzmir takip etti. İzmir'i 23 bin 647 vefat ile Ankara izledi. En az ölüm vak'ası Bayburt'ta gerçekleşti. Bayburt'ta geçtiğimiz yıl 457 kişi vefat etti. Bayburt'u 486 ölüm ile Hakkari, 548 ölüm ile tunceli ve 652 ölüm ile Iğdır izledi.

    Komşu vilayetlerden Zonguldak’ta 3 bin 961, Düzce’de 2 bin 232, Karabük’te bin 604, Çankırı’da bin 569, Bartın’da bin 483 kişi hayatını kaybetti. Bolu komşu vilayetler içerisinde, Ankara ve Zonguldak’tan sonra 3'inci sırada yer aldı.

     

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