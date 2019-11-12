2 bin 750 üniversiteli bilgilendirildi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine yeni kayıt yaptıran ve öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik, gençlerin suç ve suç çevrelerinden, kötü alışkanlıklardan, her türlü yasadışı oluşumlardan korunması, şiddet içerikli olayların içerisinde yer almalarını engellemek, terör örgütlerinin örgütsel ve ideolojik faaliyetlerinden uzak durmalarını sağlamak amacıyla stant açıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ile koordineli olarak Üniversite Aktivite Merkezi içerisinde açılan stantta TEM ekipleri tarafından 2 bin 750 öğrenciye terör ve terörizm konularında bilgilendirme/bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amaçlı “El Ele Güvenli Geleceğe” sloganıyla bilgilendirici broşür, bloknot ve tükenmez kalem hediye edildi. Ayrıca stantları ziyarete gelen öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Gerçekleştirilen bilgilendirme ve önleme faaliyeti ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve öğrenimlerine devam öğrencilere, terör örgütlerince yapılan/yapılacak provokasyonlara karşı duyarlı olmaları, onların zararlı fikirlerine ve eylemlerine alet olmamaları konusunda öğrencilere telkinlerde bulunuldu. TEM Şube görevlilerince yapılan bu etkinlik ile aynı zamanda öğrencilere terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve yöntemleri, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri konularında da bilgiler verildi.