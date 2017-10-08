Haber: Semih Baykal

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde kaçakçılığa geçit vermiyor. Ekipler son olarak 3 Ekim günü Anadolu otoyolunda gerçekleştirdikleri yol kontrol ve arama faaliyetlerinde şüphelendikleri iki otobüsü durdurdu. Ekipler, otobüslerde yaptıkları aramada çeşitli markalarda bandrolsüz 2 bin 810 kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçirdikleri sigaraları muhafaza altına alarak, 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.