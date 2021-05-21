2 bin işçi alınacak

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alacağını söyledi. Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı için talepte bulunduklarını ifade eden Bakan Pakdemirli "Talebimiz üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 bin kişilik alım müsaadesi verilmiştir" dedi.

Bakan Pakdemirli, ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Orman Genel Müdürlüğünde görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımının da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylandığını vurgulayarak, işçilerin 9 ay 29 gün çalışacaklarını sözlerine ekledi.