2 bin kişi iftarda bir araya gelecek

Haber: Esra Öztürk

Mübarek Ramazan Ayı’na kısa bir süre kala Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi’nde hazırlıklar tamamlandı. Kısa süre önce gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla baştan aşağı yenilen Aşevi, yeni yüzüyle Ramazan ayı boyunca her akşam 2 bin kişiyi iftar yemeğinde bir araya getirecek. İmarethane Sosyal Tesisi’ndeki Aşevi’nden ayrıca, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi hasta ve yatalak vatandaşların evlerine de Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri bırakılacak. İftar yemeklerinin tüm masrafları ise Bolulu hayırseverler tarafından karşılanacak.