​​​​​​​2 bin kişiye ceza yağdı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yürürlükte olan ve koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dâhilinde maske takmayan 2 bin 50 kişiye 1 milyon 850 bin 400 TL idari ceza kesildi.

​​​​​​​2 bin kişiye ceza yağdı

Haber: Ceylan Beykoz

Valilikten alınan bilgilere göre, jandarma ve polis ekiplerinin sorumlulukları kapsamında, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik ceza-i işlem çalışmaları sürüyor. Denetlemelerin sürdüğü alanlarda son 78 gün içerisinde maske takmayan veya yanlış takan 2 bin 56 kişiye 900 TL üzerinden kesilen toplam ceza miktarı 1 milyon 850 bin 400 liraya ulaştı. İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı gibi kentin işlek noktalarında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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