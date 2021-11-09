Haber: Aysun Beykoz

Azerbaycan’ın 30 yıl sonra Ermeni işgalini bitirerek kazandığı Karabağ Zaferi’nin birinci yıldönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Bolu’da yaşayan Azeri gençler, İzzet Baysal Caddesi’nde Azerbaycan’ın Karabağ şehrinin Ermenistan işgalinden kurtulup vatanına dönüşünün birinci yıl dönümünü kutlamak için toplandı. Azeri Gençler, ‘2 devlet tek millet’, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ‘yaşa Azerbaycan’ sloganlarıyla cadde ve sokakları inleterek yürüdü.

Türk vatandaşlar ise ‘2 devlet tek millet’ olarak gördükleri kardeş ülkemiz Azeri gençlere destek vererek İzzet Baysal Caddesinden Valiliğin önüne kadar eşlik etti. Azerbaycanlı gençlerin kendi yörelerine ait türkü ve danslar