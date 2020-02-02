2. dönem çalışmaları planlandı

Haber: N. Halid Altundal

İlimize yeni atanan ve geçtiğimiz hafta görevine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin değerlendirilmesi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı istişarelerde bulundu. Toplantının devamında eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak çalışmalar planlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Sarıcı’ya hayırlı olsun dileklerinde bulundular.