Haber: Aysun Beykoz

Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Tugay ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İsmail Saykı, okulun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

“ÇEVREYE DUYARLI GENÇLER OLMANIZI ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM”

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, çevre duyarlılığının önemine dikkat çektiği konuşmasında “Herkes bu sıralardan geçiyor, geçerken de öğretmenlerinden çok önemli şeyler öğreniyor. Öğretmenlerimizin dediklerini iyi dinler ve onları örnek alırsak yarın her birimizin belli makamlara geleceğini unutmayalım. Çevreye duyarlı gençler olmanızı özellikle rica ediyorum. Nerede bir kirlilik varsa o kirliliği temizlemeye gayret eden bir yapının başında olan biri olarak çevreye duyarlı yetişmeniz bizim işimizi kolaylaştırır” diye konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE LAYIK OLMALIYIZ”

Bolu Valisi Aydın Baruş ise konuşmasında “2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. Dönemini başlattığımız bugünde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için gerek yurt içinde gerek yurt dışında canla başla mücadele ederek ruhunu ortaya koyan ve bu mücadelede şehit olan Mehmetçiklerimizi, güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Öncelikle üzerimizdeki sorumluluk aziz şehitlerimizin bırakmış olduğu emanete layık olmak. Bugün sağlık içerisinde hayattaysak, güven içinde okulumuza gidip gelebiliyorsak, akşamları yastığa başımızı koyduğumuzda rahatça uyuyabiliyorsak bu insanların fedakarlıkları sayesindedir. Eğitim meselesi bir ülkenin en önemli meselelerinden birisidir. Çünkü eğitim bir yandan başarılı ve mutlu nesiller yetiştirilmesini amaçlarken bir yandan da bir ülkenin gelecekte alacağı mesafeyi ve durumunu belirlemektedir. Biz bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılına doğru giderken bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke haline gelebildiysek bu Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve bugüne kadar bu ülkenin nesillerinin yetişmesinde en büyük pay sahibi olan öğretmenlerimiz sayesindedir” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİN GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE’Sİ SİZLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR”

Konuşmasına “Okullarımızdaki eğitimin kalitesi ne kadar yüksek olursa ülkemizin geleceği de o kadar teminat altındadır” diyerek devam eden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesillere olan güvencini her konuşmasında ifade etmiştir. ‘Yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.’ İfadesinde de bunu vurgulamaktadır. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’si sevgili çocuklar unutmayın ki sizlerin omuzlarında yükselecektir. Başı dik, onurlu ve şerefli yaşamak için derslerinizde başarılı olmak, öğretmenlerinizi iyi dinlemek, büyüklerinize saygı duymak, küçüklerinizi severek bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak en büyük amacımız olmalıdır. 2. Yarıyılı başlattığımız bu eğitim öğretim yılında 1. Dönemdeki başarılarınızı devam ettirerek hem okulunuzun başarısına katkı sağlamanızı hem ülkemizin geleceğine olan inancımızı arttırmanızı diliyorum” dedi.

“HEDEFİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN OKULLARDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE EĞİTİM ALMASI”

Konuşmasının devamında güvenliğin önemine değinen Bolu Valisi Aydın Baruş, “Okullarımızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz için güvenli hale getirilmesi yapmış olduğumuz en önemli çalışmalardan bir tanesi. Öncelikle önem verdiğimiz konu, okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi. Bugün Bolu, gerek sınıf başına düşen öğrenci sayısı gerekse okulların fiziki imkanları bakımından önde gelen illerden bir tanesi. Bazı okullarımızda sınıf sayılarının yetersizliği nedeniyle sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Ancak şu anda yapımı devam eden 10’un üzerinde okulumuz var. Yatırım planına alınacak okullarımız var. Bunlarla birlikte birkaç yıl içerisinde bütün okullarımızın hem fiziken sağlam hem de öğrencilerimiz için çok rahat kullanılabilir binalar haline getirilmesini planlıyoruz. Diğer taraftan öğrencilerimizin okullarda güvenli bir şekilde eğitim alması hedeflerimiz arasında. Bunun için de okullarımızın çevrelerini güvenlik kameralarıyla donatıyoruz. Bu konuda önemli bir mesafe aldık. Hassasiyet taşıyan okullarda okul güvenlik kameralarını Kamu Güvenliği Yönetim Sistemine entegre ediyoruz. Daha sonraki süreçte bu okullarımızın sayılarını artırmayı planlıyoruz. Okullarımızın çevre duvarlarının iyileştirme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Okul bahçe ve çevre aydınlatmalarının sağlıklı hale getirilmesini sağlıyoruz. Belediyemizle iş birliği halinde okul bahçelerimizi çocuklarımızın rahat bir şekilde kullanabileceği mekanlar haline getirmeye çalışıyoruz. Diğer bir konu okullarımızın çevresindeki metruk binaların yıkılması bunu da belediyemizle iş birliği halinde yerine getiriyoruz. Okullarımızda güvenli eğitim koordinasyon görevlilerimiz var. Okul idarecilerimiz mutlaka bu görevlilerle sıkı bir iş birliği yapsınlar. Okullarımızda en ufak bir güvensizlik ortamı oluşmasına müsaade etmesinler. Okullarımızda çalışan görevlilerle ilgili güvenlik soruşturması yaptırıyoruz. Bu konuda Bolu’nun iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Okul çevrelerindeki trafik önlemleri konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Okul servis şoförleri hakkında gerekli araştırmaları yapıyoruz. Öğrencilerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmak için elimizden gelen gayreti hep birlikte sarf etmeliyiz. Bu zararlı alışkanlıkların öğrencilerimize çok iyi anlatılması gerekir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok önemli eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Bu eğitim çalışmalarının mutlaka devam etmesi gerekiyor. Okul sadece derslerden ibaret değildir. Okul aynı zamanda geleceğimizi inşa ettiğimiz bir yuvadır. Biz başarılı olmak istiyorsak sadece bilgi öğrenmekle değil aynı zamanda ders dışındaki sosyal etkinliklere vakit ayırmalıyız. Çocuklarımızın gelecekte olgun birer birey haline gelmesi için bu çalışmalar çok önemli. Sadece bireyler olarak kendi yaşantımızdan sorumlu tutamayız kendimizi. Toplumumuzun meselelerine, sorunlarına duyarlı olmamız lazım. Özellikle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, engelli vatandaşlarımızın ziyaret edilmesi çok önemli. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. Döneminin tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum ” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından sahne alan 4-B sınıfı öğrencileri Defne Dilekçi ve İpek Özçelik, Aşık Veysel’in dizelerinden okul şiirini seslendirdi. 4-G sınıfı “Bardak Ritim Grubu”nun hazırladıkları gösteri izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Açılış töreni, 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu’nun tanıtım sunumu, 4-F sınıfı öğrencisi Elif Öztoprak’ın “Öğretmenim” şiirini okuması ve 4-D sınıfı halk oyunları ekibinin folklor gösterisiyle son buldu. Vali Baruş ve beraberindeki heyet daha sonra 1-B sınıfına giderek burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.