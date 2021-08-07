2 ev ve 3 ahır alevlere teslim oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Olay, Bolu merkeze bağlı Çaygökpınarı Köyü’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Belirlenemeyen bir sebepten ötürü Sadettin Demir’e ait bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınındaki ev ve samanlıklara sıçradı. Rüzgârın etkisiyle daha büyüyen yangın felâkete davetiye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye aracı gönderildi. Yangına müdahale esnasında itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çaygökpınar Köyü halkı ve çevre köylerden destek geldi. Traktörlerine binen köylüler alevleri söndürmek için su tankerleri ile yangına müdahale de bulundu. 4 taraftan alevlere müdahale eden ekipler ve köy halkı yangını yaklaşık iki saat içinde kontrol altına aldı.

Yaklaşık bir buçuk, iki saatte saatte kontrol altına alınan yangın sonrası 2 ev ve 3 ahır kül oldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 21:37