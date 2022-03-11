2 genç kadın mahkemelik oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dolandırıcılık davasında biri sanık diğeri mağdur olan 2 kadın arkadaş hakim karşısına çıktı. Yakın arkadaşı tarafından bin liralık kupon karşılığı 56 bin lira para kazanacağını söyleyerek 6 bin 677 lirasının dolandırıldığını belirten A.M.Ç., “Hemcinsim olana arkadaşım beni Wahatssap üzerinden arayarak bahis oynamamı istedi. Bin liraya karşılık 56 bin lira kazanacağımı da belitti. Böyle şeylere inanmam ama o an dalgınlığıma geldi ve onu kırmayarak bin liralık kupon yaptı. Kısa bir süre sonra arkadaşım yine beni arayarak kuponun tuttuğunu ve 56 bin lira kazandığı bildirdi. Bu parayı almak içinde devlete yüzde 10 vergi verilmesi gerektiğini söyleyerek 5 bin 677 lira daha talep etti. Bende inanarak bu parayı da gönderdim. Toplamda 6 bin 677 lira vermiş oldum. Daha sonra benden yine para talep edince şüphelendim ve dolandırıldığımı öğrendim. Benim mağduriyetim giderildi ve bu işi başkalarına da yaptığı için kendisinden şikayetçiyim, ders almasını istiyorum” dedi.

Sanık olarak ifade veren D.A.’da üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben kesinlikle dolandırıcılık işine girmedim, Yakın arkadaşım A.M.Ç.’yi de arayıp kandırmadım. Bir arkadaşım benden hesap kartımı almıştı. Bir süre o arkadaşım kartımı kullandı. Büyük olasılıkla o arkadaş bu işi yapmış olabilir. A.M.Ç., parayı benim hesabıma yatırdığını söylüyor. Ben böyle bir para görmedim ve almadım. Bu işi yapmama rağmen zararını giderdim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” diyerek kendisini savundu. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.