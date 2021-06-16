2 gün bu ilçelerin elektrikleri kesilecek

Haber: C. Kutay Aykan

​​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde ve Taşkesti Beldesinde, 17 Haziran Perşembe ve 18 Haziran Cuma günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 17 Haziran Perşembe günü;

Merkez ilçede, 09.00- 12.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeni Akçakavak Köyü Vakıf Mahallesi;

Merkez ilçede, 12.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Yeni Akçakavak Köyü Merkez Mahallesi;

Merkez ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Topardıç Köyü Cami Yanı Mah.,Hasanlar Mah., Yanıklar Mah.;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Kaygana Mah., Bolu Cd. Çelebiler Çiftliği Çelebiler Çiftliği Sk. Yıldırım Bayazıd;

Göynük ilçede, 10.00-18.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Kilciler;

Gerede ilçede, 10.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Sapanlıurgancılar Köyü;

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi, 09.30-10.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyleKaramurat Köyü Göl Yanı;

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi,10.30-11.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyleİstanbul Evleri;

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi,11.30-12.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Karacasu Mandıra Küme Evleri;

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi,14.00-14.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyleÇağşak Köyü;

18 Haziran Cuma günü;

Merkez ilçede, 08.30-13.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Aktaş Mah. 3240 Emin Sk., Göktaş Sk., Gölcük Bulvarı, Hasret Sk. ,Kışla Sk., Mezbaha Sk., Nazlı Sk., Seval Sk., Tabakhane Sk., Çamlıca Sk., Şehit Sami Akbıyık Sk.;

Merkez ilçede, 13.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Sağlık Mah. , 1444 Sk., 1448 Sk., Atak Sk., Batı Sk., Doğu Sk., Egemen Sk., Etkin Sk., Gözde Sk., Gözlem Sk., Güney Sk., Gürsoy Sk., Güzide Sk., Haşmet Sk., KarşıkonakSk., Sancak Sk., Songül Sk., Vefa Sk., Özgür Sk., İhlas Sk.;

Göynük ilçede, 10.00-18.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Kilciler Köyü;

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi, 10.00-10.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle İğneciler Köyü Merkez Mahalle;

Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi, 11.00-11.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle İğneciler Köyü Güney Mahalle;

Gerede ilçede, 10.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Muratfakılar Köyü

Mudurnu ilçede, 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Ferüz Köyü Yukarı Mahallesi

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.00 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi çalışması nedeniyle Kargıbayramlar Köyü’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.