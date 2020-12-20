2 gün elektrik kesintisi yaşanacak

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) ekipleri tarafından ilimiz Merkezi başta olmak üzere ilçelerde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor. SEDAŞ’tan yapılan duyuruda ilimiz Merkez, Mudurnu, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde Pazartesi ve Salı günü planlı kesinti uygulanacağı bildirildi.

Buna göre 21 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ;

-Merkez ilçede saat 11.30-13.00 arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle güvenlik gereği Aktaş Mah., 3200. Sk. Aktaş Sk. , Büyüksu Sk. Filiz Sk. Kızık Sk. Murat Canbaş Cd. Olimpiyat Sk. Rüzgarlı Sk. Spor Sk. Turna Sk. Şehit Cemil Korkmaz Sk. Şehit Güven Keskin Cd. Şehit Saffet Okumuş Sk. Karaçayır Mah., 2901 2904. Sk. 2915. Sk. 2917 Sk. Ali Rıza Tekemen Cd. Aydın Sk., Eren Sk. Fuar Sk. Has Sk. Hulisi Tüzmen Cd. Nadir Sk. Necip Fazıl Kısa Kürek Bulvar Sağlam Sk., Villa Sk. Yunus Emre Sitesi, Çığırtkanlar Cd. Çizmecioğlu Sk. Özlem Sitesi, İzzet Baysal Cd. Şehit Necip Emre Sk. Şehit Selen Paşa Cd. Şehit İsmail Şeremet Sk. Küçükberk Mah., Çığırkanlar Cd. Sümer Mah., 2843. Sk. 2871. Sk. 2876. Sk. Arda Sk. Bilgin Sk. Cumhuriyet Cd. Döner Sk. Gündüz Sk. Hacı Bayram Veli Koçak Sk., Sema Sk. Seyhan Sk. Yücel Sk. Zeki Sk., D. Önder Sk. Örnek Sk., Anadolu Sk. Eren Sk., Ovabaşlı Sokakta;

-Saat 09.00-10.30 arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması amacıyla Tabaklar Mah., Ali Rıza Tekemen Cd. Gövem Sk. Salim Gündoğan Cd. Uygur Sk. Vaysal Sk. Çavuşlar Çavuşlar Sk. İbni Sina Cd. Şenel Sokakta;

-Saat 09.00-15.00 arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi amacıyla Y.Karaköy 1. Sk., Hastane Cd. Yukarı Karaköy 2. Sokakta;

-Saat 09.00-17.00 arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi amacıyla Çepni Köyünde;

-Gerede’de saat 09.30-12.30 arasında can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği amacıyla Dayıoğlu Mah., Güzel Sk. Hızırbey Cd. Kazım Karabekir Cd. Menekşe Sk. Nergiz Sk. Nilüfer Sk. Selvi Sk. Turna Sk. Yurt Sk. Zambak Sk. Çiğdemli Sk. Şafak Sokakta;

-Yeniçağa’da saat 14.30-17.30 arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi amacıyla Asil Bey, 10. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 20. Sk. 25. Sk. Dörtdivan Cd. Mahsur Sk. Camiatik Mah., 10. Sk. 14. Sk. 22. Sk. 7. Sk. Dörtdivan Caddeside;

-Mudurnu’da saat 09.00-17.00 arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi amacıyla Ilıca Köyünde;

-Saat 10.00-13.00 arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması amacıyla Alaçam Köyü, Karamurat Köy, Dereköy Köyü, Karacasumandıra Köyü, Çağşak Köyü, Tosunlar Köyünde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

22 ARALIK SALI GÜNÜ İSE;

-Merkez ilçede saat 12.00-13.30 arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması amacıyla Borazanlar Mah., Güz Sk. Hattat Emin Barın Cd. Martı Sk. Doğancı Köyü, 1. Sk. 2 Çıkmaz Sk. 2. Cami Sk. 2. Sk. 3. Sk. 3.Çıkmaz Sk., Derya 1. Sk. Değirmen Sk. Doğancı-3., Emiroğlu Sk. Köprücüler Yolu, Mudurnu Yolu Cd. Mudurnu Yolu Sok Okul 4. Sk. Okul-4. Sk. Seka Sk. Yaşar Çelik Sk. Yeni-1. Yeni-1. Sk. Yenimahalle - Aşağıkaraköy Yol Yılmaz-1. Sk. Çıkmaz-1. Sk., Küçükberk Mah., 519 Sk. 521 Sk. 523 Sk. 527 Sk. 528 Sk. 539 Sk. 543 Sk. 544 Sk. 546 Sok 6. Cd. Akıncı Sk. Kaplıca Cd. , Paşaköy Mah., 2205 2206 Sok. 2215 2215 Sok. , Berberler Sk., Eski İstanbul Cd. Kanal Boyu Sk. Kanal Sk. Kanal Üstü Sk. Koca Sk. Mıcınlar Sk. Okul-1. Sk. Ortayol Sk. Osmanlar Sk., Taşpınar 1 Sk., Şeyh Şamil Sk. Sandallar Mah., 2316. 2326 4. Sk. 5. Sk. 6- Sk., Kanal Sk. Kanal Üstü Sk. Koca Sk. Okul Sk. Osmanlar Sk. Sandallar-1. Sk. Sandallar-2. Sk. Sandallar-3. Sk. Seyit Mah., 12 Kasım Evleri Sk. Afşar Sk. Ana Sk. Aydınlık Sk. Cami-1. Sk. Huzur-1. Sk. Hilal-1. Sk. Karaca Sok, İnce Köprü Sk., Cihangir Sk. Karakiraz Sk., Salih Sk. Çayırköy Köyü, 1sk Sk. Karakiraz Sk. Köprücüler’de;

-Saat 09.00-17.00 arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi amacıyla Çepni Köyünde;

-Mudurnu’da saat 10.00-13.00 arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması amacıyla Yaylabeli Köyünde;

-Saat 09.00-17.00 arasında ekonomik ömrü biten şebekenin yenilenmesi amacıyla Ilıca Köyünde;

-Yeniçağa’da saat 10.30-13.00 arasında arıza kaynağı olarak tespit edilen ekipmanın bakım onarımının yapılması amacıyla Aşağı Köyü, Doğancı Köyü Yolu Dörtdivan Yolu, Dereköy Köyü, Doğancı Köyünde;

-Saat 09.30-14.30 arasında enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına yapılan çalışma için Dereköy Köyünde elektrik kesintisi yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020, 14:00