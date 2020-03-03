​​​​​​​2 gündem maddesi görüşüldü

Haber: BMA

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, gerçekleştirilen 3 Mart toplantısında Yeniçağa ilçesi merkez mahallesinde bulunan Şair Dertli ilkokulunun bulunduğu alana rastlayan 5 adet yol artığı parselin İl Özel İdaresi adına bedelsiz devrinin alınması konusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor ve Yeniçağa Çamlık köyü hudutlarında tapunun 85 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebi görüşüldü. İlk madde oy birliği ile kabul edilirken, gündemin ikinci maddesi imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Mart ayı toplantıları 6 Mart Cuma günü sona erecek.