2 gündür sahibine ulaşılamadı

Haber: Ceylan Beykoz

PTT Caddesi üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bolu Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri 2 gündür park halinde bulunan 06 BRV 313 plakalı aracın sahibine ulaşmaya çalıştı ama bir türlü ulaşamayınca devreye Bolu İl Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri girdi.

Sürücüsüne ulaşılamayan aracı kaldırmak için PTT Caddesi trafiğe kapatıldı. Bolu Belediyesi’ne ait çekici vasıtasıyla park halindeki araç kaldırılıp otoparka götürüldü.

Bu anlara şahit olan ve araçları park halinde bulunan sürücüler de kendi araçlarının çekileceğini düşünerek, araçlarını bu bölgeden kaldırdılar. Zabıta Trafik ve Trafik ekipleri, aracın sahibine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.