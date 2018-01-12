HABER:Ceylan Beykoz

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 2 hakim ve 1 savcı ayrı ayrı yargılandıkları mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Tetkik Hakimi Muhammet Polat, Amasya Hakimi Mehmet Ferda Kılavuz ve Çorum Savcısı Asım Özsaraç'ın yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ayrı ayrı görülen son duruşmasında hakim Muhammet Polat tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi kapalı Cezaevinden, hakim Mehmet Ferda Kılavuz tutuklu bulunduğu Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinden, savcı Asım Özsaraç ise tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldılar ve suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme, hakim Muhammet Polat'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hakim Mehmet Ferda Kılıvuz ile savcı Asım Özsaraç ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 9 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulunarak tahliyelerine karar verildi.