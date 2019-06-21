2. Halk Günü yoğun ilgi gördü

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi’nde halkın, talep ve şikâyetlerini doğrudan Belediye Başkanı Tanju Özcan’a iletebilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başlatılan ‘Halk Günü’ uygulamasına bu hafta da devam edildi. Vatandaşlardan gelen tüm taleplerin belediye birimleri tarafından hızla çözüme kavuşturulması amacıyla bu hafta 2. gerçekleştirilen Halk Günü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce kişi, istek ve taleplerini bizzat Belediye Başkanı Tanju Özcan’a iletmek için belediyeye geldi. Başkan Özcan vatandaşlarla yakından ilgilendi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gelen tüm vatandaşları gruplar halinde makamında ağırlayarak, tek tek görüştü ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar, söz konusu görüşmede, her türlü istek ve şikâyetini birinci ağızdan Belediye Başkanı Tanju Özcan’a iletti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Özcan ise iletilen talepler hakkında sık sık notlar alarak, ardından konunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için ilgili daire müdürüne talimat verdi.