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2 kadın ölümden döndü

Bolu’nun Karacasu İlçesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadına araba çarptı. Kazada yaralanan kadınlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kadın ölümden döndü

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, Bolu’nun Karacasu İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğün salonundan çıkan 65 yaşındaki Sakine G. ile Sabriye Ç. karşıdan karşıya geçerken M.K. idaresinde 34 UP 0307 plakalı aracın çarpması sonrasında feci şekilde yaralandı. Düğün salonunda bulunan yakınları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına alırken yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021, 12:48
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