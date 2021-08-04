

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülkemizdeorman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. Birleşiminde Ülkemizde çıkan orman yangınlarına da yer verdi. Belediye başkanı Tanju Özcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“BU FELAKETİ DOĞAL BİR AFET DEĞİL, KASITLI BULUYORUM.”

“Öncelikle yangın felaketinde canını, malın kaybeden tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Diğer yandan yeşil vatanımızda meydana gelen bu felaketi doğal bir afet değil, kasıtlı buluyorum. Cumhuriyet Savcılarını bu olayları titizlikle inceleme çağrısında bulunuyorum. Ortaya çıkacaktır ki bu yangınları çıkartanlar vatan haini, dış güçlerin maşalarıdır.

Bu vesileyle görülmüştür ki itibardan tasarruf olmaz diyen devlet yetkililerinin özel uçaklarının yarısı kadar yangın söndürme uçağımız yoktur. Konu yangın söndürme uçağına gelince tasarruf, devlet yetkililerine jet uçaklar alımına gelince itibardan tasarruf olmaz. Bu yangınlarda tedbir almayan, bizi ele güne muhtaç eden yetkilileri kınıyorum.

Yangın bölgesine, Bolu İtfaiyesi destek vermiştir. İtfaiyeci arkadaşlarımız şu anda da oradandır. Dün de 2 kahramanımız ölümden döndü. Yangın zedelere ihtiyaçları Belediyemizce gönderilmiş, önümüzdeki süreçte de gönderilecektir.”